VIDEOD JA FOTOD ⟩ Ida-Virumaal põles maha tuntud koertekooli pidajate kodu: «Isa üritas anda endast kõik, et loomi päästa»

«Päästjad pidid isa jõuga majast eemal hoidma ja vaid paar minutit peale seda kui nad said ta majast välja varises teine korrus sisse ja me oleksime kaotanud ka tema,» lisas poeg.

Põleng Ida-Virumaal FOTO: Raimond Vilde

Ööl vastu 22. detsembrit põles Konjus maha tuntud koertetreeneri ja koerakooli pidaja Heiki Vilde kodu. Konju asub Tallinn-Narva maantee ääres ja kiviviske kaugusel Martin Repinski kitsefarmist.

Heiki Vilde on endine päästja, kes on treeninud hulga koeri, sealjuures käinud ka lausa kahel korral Afganistanis pommikoertega. Ühtekokku on 63-aastane Vilde koeri treeninud ligi 40 aastat oma elust.

21. detsembri öösel oli tunnustatud koertetreener Heiki Vilde juba koos kaasaga magama heitnud, kui läks öösel kööki vett võtma.

«Kuna vesi ainult nirises, siis isa arvas, et külmaga on veetorud keldris külmunud. Ta läks keldrisse torusid vaatama ja avastas, et katlamajas tuli juba lõõmas suure leegiga ja üks veetorudest oli lõhkenud," rääkis poeg Raimond, kes tegeleb samuti koerte dressuuriga nagu tema isagi.

«Ta hakkas tuld kustutama ja sellises olukorras on väga raske ju aru saada, mida sa täpselt tegema pead. Kuna leegid olid juba roninud kõrgemale, hakkas ta ise tuld kustutama veega aga vesi selles olukorras viskas üles suure auru ja vingu nii, et ta kukkus trepist kogu paanikas alla... » räägib Raimond Vilde traagilisest põlengust, mis leidis aset teisipäeva ööl vastu kolmapäeva.

«Isa hakkas koeri päästma. Ta suutis majast välja tuua 11 koera ja kolm hinge läks ka kaduma!» ütles Raimond Vilde, kelle sõnul oli hukkunud koerte seas ka loomi, kes olid nende juures nii-öelda hoiukodu teenusel.

«See kõik on lihtsalt väga kurb. Isa kaotas kodu, mida ta oli kogu elu ehitanud. See oli tegelikult meie kõigi kodu...Me treenisime seal koeri ja tegime kõike koertega seonduvat koos...kokku oli seal 400 ruutmeetrit pinda!» on poeg Raimond õnnetusest rääkides meeleheitel.

«Isa tahtis koeri edasi päästa aga tuletõrjujad ja päästjad hoidsid teda vägisi kinni. Kui ta oleks uuesti majja läinud, siis oleksime ka temast täna ilma, sest teine korrus varises kokku vaid paar minutit peale seda kui ta oli välja toonud veel ühe koera,» selgitab poeg juhtunud olukorda.

Õnneks on head inimesed perekonnale appi tulnud ja pakkunud Heikile, tema abikaasale Jelenal ning nende koertele ajutist peavarju.

«Meil ühel tuttaval põles maha suvila ja kui ta kuulis meiega juhtunud õnnetusest, siis ta pakkus välja ajutise lahendusena oma maja, kus isa, ta abikaasa ja päästetud koerad hädavajaliku aja olla saavad. Oma kodust pole neil järel kahjuks rohkem kui püsti seisvad korstnad ja üks kõrvalhoone, kus pesitsevad praegu kanad ja kassid... » on mees südamepõhjast kurb, «Seda valu, mida meie pere enne jõule läbi elas on võimatu sõnadesse panna!"

Ometi on Raimond Vilde sõpradele ja tuttavatele ka väga tänulik.

«Väga palju toetust ja tuge on tulnud inimestelt, kelle koeri me oleme treeninud või hoidnud. Meile on tehtud rahalisi annetusi ja jõuluõhtul tõi jõuluvana koertele isegi kõik uued rihmad, vajaliku toidu ja muu,» rääkis Heiki poeg Raimond, «Kuna me aretame ka Ida-Euroopa lambakoeri ja Corgisid, siis on meil palju häid sõpru Skandinaavias, kes on samuti rahaliselt meile appi tulnud, sest paljud meie juures aretatud koerad elavad nüüd seal.»

Annetusi saab teha Heiki Vilde abikaasa, Jelena Vilde kontole EE792200221019544420