INSTAPILDID JA –VIDEOD ⟩ Vaata, kui uhkelt ja säravalt välismaised staarid jõule tähistasid

Jõuludest tunnevad rõõmu paljud ja pole kahtlustki, et nii mõnigi välismaa staar armastab pühi eriti uhkelt tähistada. Jõulukaunistused katavad maja nii seest kui väljast, toas on rohkem kui üks kuusk ja kingitusi on rohkem kui jõuab kätel kanda. Elu24 toob teieni põgusa ülevaate välismaiste staaride pühadest.