VARJATUD ANNE ⟩ Cambridge’i hertsoginna Catherine näitas jõuluõhtul kui osavad on tema näpud klaveril

Cambridge hertsoginna mängis klaverit sellise rahulikkuse ja harmooniaga, et täna hommikul kihab sellest kogu maailm.

Ajakiri People kirjutab, et ettepaneku Tom Walkerile jõulukontserdil esineda tegi just hertsoginna ise ning mõte teda klaveril saata oli samuti hertsoginna enda soov.

«Pole küsimust, et see oli minu jaoks kogemus, mis ei kordu kunagi...» kommenteeris laulja Tom Walker eile õhtul, jõululaupäeval, toimunud esinemist, «Minu meelest ta sai suurepäraselt sellega hakkama. Ei ole lihtne lihtsalt hüpata klaveri taha ja mängida koos elukutseliste muusikutega laval, kellega sa pole kunagi varem koos musitseerinud...ja teha seda kõike veel kaamerate ees.»

Ajakirja People andmetel on Kate Middleton klaverit õppinud mängima juba lapsena ja leidis klaverimängust pandeemia ajal suurt lohutust. Ühe kuningliku allika sõnul harjutas hertsoginna koroona ajal klaverit pidevalt, sest just muusika tõi kuningliku perekonna raskel ajal kokku ning liitis neid. Kuna hertsoginna oli saanud pandeemia ajal klaverit rohkesti harjutada, leidis ta väidetavalt just sellest ka enesekindlust astuda jõulukontserdil ise lavale ning mängida kogu maailmale üks pala.