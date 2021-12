ELU25 ⟩ Ahto Muld: jõuluajal räägime põhjamaiste mugavuspagulaste moraalivaesest elust

Inimesed kipuvad armastama mingeid ääretuid lollusi, millest olemusest pole neil õrna aimugi; vähe sellest, igasugune idiootsus nakkab kohe ja pöördumatult. Ajaloos esinenud nõmedaid episoode üritatakse viivitamatult kaasaega kanda. Esimesed lollpead, kes sel rindel meenuvad, on muidugi need passi järgi täiskasvanud inimesed, kes kogunevad kiiresti ning suurtes hulkades oma produktiivsest kontoritööst vabal ajal ning hakkavad kusagil vabas looduses ajaloolisi lahinguid taaslavastama.

Vaimuhaigete hobidega silma paistvad ilmakodanikud õmblevad endale asjakohased mundrid, taovad kusagil purjus külasepa juures valmis mõõga ja rõngassärgi, ostavad mõnelt sooveerel elavalt taadilt laukast leitud ajaloolise kahuri, keerutavad revolvritrumleid, panevad kähe kiivri või kauboikübara, kogunevad mingile muruplatsile ja hakkavad jumala kaine peaga sõda mängima. Selliseid näiteid leiab kogu maailmast, Eestiski paistavad mainitud ürituste korraldamisega silma mitmed põrutada saanud sõpruskonnad. Näiteks paarisajapealine töllide kamp, kes üritab igal aastal Narvas taasluua Peeter I ja Karl XII vägede vahel peetud lahinguid. Seestunud röökimise saatel rivistatakse vaenupooled üles ning läheb totraks sagimiseks. Paugud käivad, kisa kostab kaugele. Muld on seda pealt näinud ja alatasa tikub pähe mõte, et kuidas kenadele koosolijatele oleks mekkinud päris sõda XVIII sajandi algusest. Ilmselt võtnuks nad vastu teate lahingus osaleda mõnevõrra teistsuguse ilmega. Aga muudkui mängivad nagu lasteaias nukkude või autodega.

Teine sihukene kamp lavastab ERR-i niisamagi imelike reporterite Anton Aleksejevi ja Vahur Lauri abil Paliveres iga-aastaselt metsiku lääne lahinguid, lastakse peeru ja püssi, vehitakse tagi peale õmmeldud narmastega, turnitakse mööda puid, jageletakse litsidega, kes on päriselus tavaliselt rasedad kassiirid või põhjajoonud kunstnikud, lõuatakse laulda ning kogu asi on veel arusaamatum kui iga paari aasta tagant korraldatav tantsupidu laulukaare all. Mäng on väikese inimese töö, laulab Ivo Linna ning Iffi suvalisest poplaulust on hästi õppust võetud.