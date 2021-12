VAATA ⟩ Elon Muski ekskallima Grimesi värske muusikavideo produtsent on eestlanna

Kanada popstaar Grimes ehk Claire Elise Boucher on paljudele tuntud kui maailma rikkaima mehe, Elon Muski ekskallimana. Nüüdseks lahku läinud paaril on ka 2020. aasta mais sündinud poeg, kellele pandi nimeks X AE A-XII .

22. detsembril avaldas Grimes uuele loole «Player of Games» valminud muusikavideo. Üle kuue minuti kestva video režissöör on Anton Tammi ning produtsendiks eestlane.

Kui visuaalne pool on lavastatud Tammi poolt, siis süžee ja kunstiliste lahenduste autoriks on Grimes ise, vahendab Dazed Digital.

Tammi on varem lavastanud muusikavideoid ja reklaame artistidele nagu The Weeknd (Blinding Lights) ja Yung Lean (Outta My Head), Lykke Li ja paljud teised.