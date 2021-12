ESIMENE BEEBIPILT ⟩ Christin-Amani Kiivika pisiperre sündis poeg

Ott Kiivika tütar ning bikiinifitnessiga tegelev Christin-Amani Kiivikas teatas juuli lõpus, et on lapseootel. Päev enne jõululaupäeva avaldas Christin-Amani, et sai 21. detsembril emaks. Pisiperre sündis poeg. Nõnda on noore pere detsember eriti kingitusterohke, Christin-Amani tähistab enda sünnipäeva 31. detsembril.