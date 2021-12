TÄNA ÕHTUL ⟩ Vapraid poisse aitav heategevussaade «Jõulusoov» vajab tõelist jõuluimet

Teisipäeval alustanud heategevussaade «Jõulusoov» on võtnud eesmärgiks aidata kolme vaprat poissi, kes kannatavad iga päev erakordselt karmi ja ebaõiglase haiguse küüsis.

«Jõulusoovi» saadetega kogutud annetused jagatakse kolme poisi vahel vajaduspõhiselt ning kui inimeste lahkus on oodatust suurem ja vajaminevast summast raha üle jääb, annetatakse see Heategevusfondile Minu Unistuste Päev, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi.

«Praeguseks hetkeks on kogutud annetuste summa pea 100 0000 eurot,» avaldab Duo Meedia kommunikatsiooni- ja turundusjuht Mari-Liis Veskus ja lisab, «Kuid et kolme vapra poisi unistused saaks täidetud, oleks vaja kõigi abil ühte suurt jõuluimet ja see summa kolmekordistada.»

Ragnari lugu: invalift teeks elu lihtsamaks

Viimases «Jõulusoovi» saates saame lähemalt tuttavaks Valgamaalt pärit Ragnari ja tema vaprate vanematega.

7-aastane pisike Ragnar elab Valgamaal. Särasilmne väike poiss ei ole päris tavaline laps, kes käib esimeses klassis, vaid vajab abi kõigega oma elus.

„Ragnar on poiss kellelt on elu niigi võtnud ära võimalused tunda end teistega võrdväärselt, kuid meie kõigi võimuses on näidata sellele imetoredale perekonnale, et nad ei ole oma murega üksi,« kutsub saatejuht Keili Sükijainen inimesi üles väikesele heateole.

Heategevussaate «Jõulusoov» viimases osas tutvustatakse Ragnari lugu. FOTO: Kanal 2

Poisi vankumatu kalju on noor ema Ragne, kes näitab ehedalt kui kõikevõitev on ema armastus. Mitmete saatuselöökide kiuste tugeva tiimina edasi läinud perekond unistab üle kõige invaliftist, mis lihtsustaks nii poisi ema elu kui aitaks ka Ragnaril vähemalt oma kodus end teistega võrdväärselt tunda.

Esimeses »Jõulusoovi« saates said televaatajad tuttavaks 13-aastase Romeniga, kes unistab ravimist, mis on küll olemas, aga nii kallis, et nende perel pole võimalik seda osta. Teises saate kangelane oli haruldase geenirikkega 17-aastane Tanel, kes vajab iseseisvalt kõndima hakkamiseks meie kõigi abi.

«Jõulusoovi» annetusnumbrid Annetusliinid on juba avatud ning toetust saab avaldada, helistades alljärgnevatele numbritele: 9002205 – annetate 5 eurot 9002210 – annetate 10 eurot 9002225 – annetate 25 eurot Annetuse saab teha ka MTÜ Kanal 2 Heategu arveldusarvele EE272200221074700429. Iga annetatud euro läheb otse Kanal 2 Heategu MTÜ kontole ning kasutatakse sihipäraselt nende abistamiseks, kelle jaoks saates raha kogutakse.