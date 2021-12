Täna kell 20 jätkub Kanal 2s saatejuht Keili Sükijaineni juhtimisel kauni muusikaga täidetud pühademeelne «Jõulusoov». Suur heategevussaade tuleb appi lastele, kes kannatavad iga päev erakordselt karmi haiguse käes, et üheskoos nende elu paremaks muuta.

Tänaseks on kogutud annetuste summa üle 60 000 euro. Eesmärk on aga palju suurem ning kolme päeva jooksul loodetakse saada kokku kuni 300 000 eurot.

«Ma olen äärmiselt liigutatud Eestimaa inimeste headusest ja kokkuhoidmisest, südamest aitäh kõigile, kes on juba leidnud võimaluse teha pisemgi heategu ning omapoolne panus. Need poisid väga vajavad seda abi ning võite kindlad olla, et iga annetatud euro läheb ülla eesmärgi nimel,» sõnas saatejuht Keili Sükijainen.