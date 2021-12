MASKIVASTANE? ⟩ ERRi uudistejuhi maskist keeldumine ajas sotsiaalmeedia kihama

Presidendi avalike suhete nõunik Indrek Treufeldt kommenteeris Elu24-le, et praegu on nakkusega sellised olud, et kantseleis kannavad külalised maski, sest rahvast liigub palju ja soovitakse riigipead kaitsta. «Üldiselt maski kandmise soovi arvestatakse. Vahel tekib just pildistamise hetkel mõnel inimesel soov mask eest võtta,» kommenteeris Treufeldt ja lisas, et konkreetsel juhul Samostile pakuti maski.