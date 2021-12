Liisa (nimi muudetud ja toimetusele teada – toim) kirjutas Elu24-le palvega uurida jõulukinkide jagamise korda Facebooki grupis, kus puuetega inimestel ja nende lähedastel on võimalik vajalikke asju tasuta saada ning annetajatel oma üleliigseid korralikke asju abivajajatele annetada. Grupis on rohkem kui 3000 liiget. Probleem on üles kerkinud just jõulukinkide jagamise osas.