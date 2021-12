Põltsamaa memmedel tõmmatakse nahka üle kõrvade: ei jõudnud isegi oh öelda!

«Läksin poodi töö juurde piima tooma, hästi kiire oli,» meenutab proua, öeldes, et poest väljudes istus autosse ja valmistus tagasi tööle sõitma, kui ühtäkki avas keegi autoukse. «Ühel hetkel läks uks lahti ja umbes 30–40-aastane naine viskas kolm pakki autosse,» räägib Vaike, kes oli sel hetkel täiesti segaduses. «Kõik käis nii ruttu, et ma ei jõudnud isegi oh öelda!» Riidepakke autosse visanud naine olevat kõnelenud vene keeles.