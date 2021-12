Nüüd on oma suu avanud Thompsoni armuke Maralee Nichols (31), kelle kohta palju ei teata. Siiani vaikinud naine teatas, et kõmumeedias on tema kohta levinud palju valeinfot. Just sel põhjusel otsustas ta enda sõnadega tema ja Thompsoni afääri põgusalt kirjeldada.