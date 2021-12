Hispaania popstaar Enrique Iglesias ja venelanna Anna Kurnikov on koos alates 2001. aastast.

Kuus aastat hiljem sündisid perre kaksikud Lucy ja Nicholas . Kuigi paarike just liialt palju oma lapsi sotsiaalmeedias ei näita, jagati kaksikute neljanda sünnipäeva puhul neist vahvaid kaadreid.

Igal juhul on õnnistatud Lucyt ema blondide kiharatega ja näib, et Nicholas on pärinud isa latiinoliku šarmi. Tulevane südamete murdja!