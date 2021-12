Elu24 toimetusele on laekunud mitmeid vihjeid, et vaktsiinivastane suunamudja Paljas Porgand väisab Tallinna MyFitnessi spordiklubisid. «Tekib küsimus, kuidas ta saab jõusaalis olla, kui seda saavad külastada vaid vaktsineeritud?» mõtiskleb üks lugeja. Teeb MyFitness tuntud suunamudijale erandeid või on teadusskeptik end siiski kaitsepookinud?