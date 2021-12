VIDEO ⟩ Jonas Brothers'id tegid koos president Joe Bideniga TikToki video, et meelitada inimesi vaktsineerima

Jonas Brothers'id käisid reedel Valges Majas eravisiidil, et teha TikToki video president Joe Bideniga, kirjutab HollywoodLide.

Video algab sellega, et Nick Jonas ütleb: «Kas sa oled vaktsineeritud?» Siis hüppab kastist välja Kevin, vastates küsimusele jaatavalt. Siis küsivab Nick uue küsimuse: «Kes on president?» ja Joe vastab selle peale «Byron!»

Video lõpetavad nad aga küsimusega, ey mida tahetakse Joe Bidenile öelda ning Kevin ja Nick võtavad seejärel oma seisukoha, et Biden peaks nad sööma viima. Kui nad on orginaalvideo jäljendamise lõpetanud, uurivad nad kellegilt kaamera taga, et kas sai hästi tehtud.