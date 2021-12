Mees avas magava eksnaise silmalaud, et avada ta telefon ja varastada 24 000 dollarit

Hiinas mõisteti kolmeks ja pooleks aastaks vangi mees, kes varastas oma endiselt naiselt raha, kasutades selleks tema sõrmejälge ja tõstes silmalauge lahti, et avada naise telefon.

28-aastane mees, keda tunti Huangina, läks 2020. aasta detsembris oma eksnaise korterisse, kui too ennast halvasti tundis, kirjutab Insider.

Seejärel valmistas mees naisele eine, lisades sellesse uinuteid, et naine sügavasse unne vajuks. Une ajal kasutas Huang naise sõrme telefoni avamiseks, selgus kohtudokumentidest.

Seejärel tõstis ta naise silmalaud üles, et avada näotuvastus tarkvara abile Alipay rakendus, mis on Hiina veebimaksete platvorm. Olles telefonis sees, muutis ta kõik paroolid telefonis ja võttis naise kontolt ligikaudu 24 000 dollarit, et tasuda oma hasartmängu võlad.