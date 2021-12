IMEKAUNIS ⟩ Christin-Amani Kiivikas näitas beebikõhtu: uskumatu, milleks inimkeha võimeline on!

«Uskumatu, milleks inimkeha võimeline on!» imestab Christin-Amani, kes teatas juuli lõpus ühismeedias, et ootab elukaaslase Siim Haljandiga last.

Kulturisti Ott Kiivika tütar tegi kaks aastat tagasi hoolega bikiinifitnessi. Seal on keha viidud väga ekstreemsesse olukorda, kus rasvaprotsent on väga madal, tippvormis olemine ja pikk dieet on eriti kurnav. Noor naine arutlebki oma Instagramis selle üle, kuidas inimkeha on ikka kõigeks võimeline. Kaks aastat tagasi suutis ta järjepideva töö tulemusena ehitada võimsa fitness-keha, ent nüüd on koduks pisikesele uuele elule. «Siiani ei oska sõnadesse seda tunnet panna, aga naise keha on võimas!💙»