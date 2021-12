Praegune Valga vallavanem Monika Rogenbaum sõnas Elu24-le, et Karusel oli kohustus anda tema kasutuses olnud vara vallale üle 27. aprillil, ent roosat iPadi pole tänaseni üle antud. «Halli iPadi kohta on dokumendid olemas, et see anti politseile üle, roosa iPadi kohta dokumente pole ja pole ka iPadi,» nentis Rogenbaum ning ütles, et pole teadlik väitest, nagu teinegi tahvelarvuti oleks politseile antud.