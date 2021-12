Rosenberg postitas selle kuu alguses Maxwellist kohtus joonistatud pildi Twitterisse ja see üllatas vaatajaid, sest süüdistatavat on näha vaatamas kohtukunstniku poole ja teda joonistamas, teatab theguardian.com.

Twitteri kasutajate sõnul ei ole see just kena pilt. Oli neid, kes kommenteerisid, et alguses paistis see pilt naljakas, kuid siis jäi see neid kummitama.