ARMSAD KAADRID ⟩ Lauljatar Lenna Kuurmaa valmistas väikese päkapiku abiga jõulumaiuseid

Instagrami postitatud fotodele on jäädvustatud jõuluhõngulised hetked Muhumaa köögist. Nimelt küpsetas lauljatar Lenna peatsete pühade puhul maitsvaid piparkooke! «Jõulud on kohe ümber nurga! Üheks Lenna peretraditsioonidest on üheskoos piparkookide küpsetamine! Seekord oli tal abiks ka üks väike päkapikk,» kirjutatakse postituses.

Vanilla Ninja töötas uue materjali kallal alates 2019. aasta jaanuarist. «Meil on ülihea meel, et lõpuks saame seda kraami maailmaga jagada,» kommenteeris uue albumi ilmumist bändi esilaulja Lenna Kuurmaa.

«Ehkki palju aastaid on mööda läinud, siis õhin koos uut muusikat teha on olnud sama suur kui alguses. Ma usun, et seda õhinat on meie uuel plaadil tunda ka. Värske Vanilla Ninja on jätkuvalt rokkiv ja meloodiline, aga varasemaga võrreldes on sisse tulnud ka malbemaid toone,» lisas ta.