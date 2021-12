Ben Affleck ei tahtnud laste pärast algul Jennifer Lopeziga suhteid soendama hakata

Oscari võitnud näitleja Ben Affleck on juba mõnda aega koos kuuma lauljatari ning näitleja Jennifer Lopeziga, kirjutab Insider.

2005. aastal oli Affleckil juba uus suhe Jennifer Garneriaga ja abielluti õige pea. Garnerist läks mees aga lahku 2018. aastal ning rääkis, et tundis end selles abielus lõksus olevat ja sattus seetõttu ka alkoholi küüsi.

Mees usub, et ta jooks endiselt, kui ta oleks veel Garneriga koos, siiski avas ta taas südame Jennifer Lopezile, kellega tundub, et õige pea kõlavad ka pulmakellad.

«Mulle tundus, et ma ei saa oma laste pärast lahkuda, aga ma polnud rahul ega teadnud mida teha. Jõin pudeli tühjaks ja jäin diivanile magama, kuid see ei olnud lahendus,» ütles Affleck.

Samuti tõdeb näitleja, et suhet Lopeziga polnud sugugi lihtne alustada, sest ta ei teadnud, kuidas lapsed pideva tähelepanuga meedias toime tulevad. «Minu vastutus oma laste ees on kõrge. Ma ei taha teha neile midagi, mis on neile valus või neid hävitav. Pean neid aitama ja toetama,»sõnas ta.