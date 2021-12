PILDID JA VIDEO ⟩ Hongkongis põleb pilvelõhkuja, üle 100 inimese on katusel lõksus

Hongkongi politsei andmetel on vähemalt kaheksa inimest vanuses 31–72 eluaastat saanud kannatada ning nad vajavad põletushaavade ja suitsu sisse hingamise tõttu haiglaravi, teatab bbc.com.

Tuletõrjujad sõnasid, et tulekahju sai alguse elektrikapist ja arvatavalt lühisest ning tuli liikus tellinguid pidi edasi. Hoonet parasjagu renoveeritakse.

Hongkongi võimude teatel senistel andmetel hukkunuid ei ole ja inimeste päästmisoperatsioon käib. Evakueeritud on vähemalt 1200 inimest.

Hoones olevad kauplused on remondi tõttu tühjad, töötavad vaid restoranid ja firmad.

Hongkongi tuletõrjujate teatel on see kolmanda kategooria põleng, kõige ohtlikum on viienda kategooria põleng.