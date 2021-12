Riigikogu sinine saal. Foto on illustreeriv.

Eile toimus riigikogus elektri hinna arutelu, kuid see ei pakkunud ilmselt kõigile saalis viibijatele piisavalt pinget. Nii on jõudnud ühismeediasse kuvatõmmis, kus on näha, kuidas üks EKRE fraktsiooni esindaja endale riigikogu istungi ajal hoopis uusi veste ja pükse valib.