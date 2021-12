Ameerikas elav Eesti sportlane Grete Griffin on postitanud oma Instagrami kontole mitmeid pilte möödunud nädalavahetusest, mille ta veetis koos oma armsa perega New Yorgis. Piltidelt on näha, et üheskoos nauditi nii pidulikumaid sündmusi kui ka kuulsat jõulumekat, mis asub Rockefelleri keskuses.