ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Eesti kui õudne 5G süvariik, hiinlaste ja moblaoperaator Elisa jaoks

Nii on ka Hiinaga. Ükskõik kui hillitsetult mingitel hetkedel ka muu maailmaga ei suheldaks, ikka on riigi tuum sama: diktatuur. Noh, kui soovite, siis mitte ühe mehe diktatuur, aga ühe partei oma ikka. Meie lepatriinude jutt, kuidas «Hiina on muutunud», «Hiina pole enam kultuurirevolutsiooniaegne inimtapukombinaat», «Hiinaga saab normaalselt äriasju ajada», on lihtsalt jabur ning naiivne.

Oma paarkümmend aastat on Euroopa ja ka Eesti kohalikud Hiina sõbrad (loe: lobistid), suures tõenäosuses sealt korralikke materiaalseid hüvesid pälvivad poliitikud ning äriajajad, pajatanud meile, kuidas kohe hakkavad läbi Muuga sadama sõitma hiinlaste konteinerveod jms jama. Ajalugu näitab, et seda ei juhtu, küll aga kasutatakse naiivikute vaoshoidmiseks permanentseid lubadusi: me kohe asume asja kallale, aga teie seal ärge sekeldage selle dalai-laamaga, ärge torkige meie humanistlikku «ümberkasvatuspoliitikat» uiguuride kallal, lihtsalt olge küllaltki tasa, küll me enneolematu raha voolama sätime.

Nii tuli Puna-Hiinal raske südamega ise uiguure isalikult valitsema hakata ning Hiina ametlikke teateid lugedes on uiguurid õnnelikud.

Meeldetuletuseks, uiguuride eluala nimetatakse Hiinas «autonoomseks piirkonnaks». Pärast sõda prooviti seltsimees Stalini eestvõttel isegi mõnevõrra iseseisvat riigivõimu, mis Maole ei istunud. Stalin soovitas Ida-Turkestani valitsusel Mao juurde läbi rääkima minna, aga lennuk kukkus justnagu nimme ja kogemata kogu valitsusega alla. Seejärel ilmnes kohe, et uiguurid on nii arenemata, et uusi valitsuse liikmeid ei ole võimalik isegi sealt otsida mitte. Nii tuli Puna-Hiinal raske südamega ise uiguure isalikult valitsema hakata ning Hiina ametlikke teateid lugedes on uiguurid õnnelikud, otse loomulikult ei kiusa neid keegi, koonduslaagrid on lihtsalt intelligentsed ümberõppekohad, kus mahajäänud uiguuridele tutvustatakse sõbralikult planeedi ja inimliku Hiina tänast olemust.

Vaimustusest ohkivad lääne ärimehed

Tagasi 5G ja Huawei ning Elisa juurde. 1930ndatel aastatel käisid katkematu voona Stalini Venemaad ja Moskvat inspekteerimas vaimustunud lääne intellektuaalid. Stalini juures uisutasid ringi Bernhard Shaw, Lion Feuchtwanger jpt. Nende teoseid trükiti miljonilistes kogustes, vastutasuks kribasid nad lääne ajakirjades, kuidas Nõukogude Liit elab küll üle ehk karmimaid perioode, ent see toimub kõik kodanikkonna helge tuleviku huvides.

Tänapäeval sõidavad mööda Hiinat ja kohtuvad sealsete juhtidega vaimustusest ohkivad lääne ärimehed, aga paraku ka lõastatud poliitikud.

Muuseas. Lenin kutsus sedasorti lääne ärimehi talle omase küünikaga «tummadeks»: nende rahadega võiks mida tahes üles ehitada, kuniks tuleb nende enese järjekord kolida ajaloo prügikasti. Koos oma demokraatia, oma riikide ning arusaamadega.

Ei midagi riigivaba