Miks valivad eestlased endale lemmikloomaks notsu? Nii Tartus elav siga nimega Siga ning Rakveres elav Paavo võlusid omanikke oma intelligentsusega ning nunnu olekuga, ent ei tasu uskuda, et tegu on käekotti mahtuvate olenditega - minisead on aastate jooksul päris priskeks kasvanud.