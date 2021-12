Esmaspäevases «Kuuuurijas» rääkisid märjamaalased, et valutavad südant puukuuris elava härra pärast. Vallavalitsus tõdes, et on pakkunud abi, ent mees ei ole seda vastu võtnud. Pärast saate ilmumist vaevab aga kohalikke uus mure – kuhu on kadunud vanapagan ja tema puukuur?