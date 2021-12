Prokurörid arvavad, et Mays süütas miljard dollarit (880 miljonit eurot) maksva sõjalaeva kättemaksuks, kuna ta vallandati USA mereväe eriüksuse Navy Seals koolituselt ülbe käitumise tõttu, kirjutab theguardian.com.

Navy Seals on kogu maailmas tuntud, eriüksuslased on legendaarsed ja neid on näidatud paljudes filmides.