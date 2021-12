Kristi Nilov, kes nüüd kannab perekonnanime Loigo, esitas Ekspress Meedia vastu hagi, nõudes artiklis kõlanud väidete ümberlükkamist. Ta soovis, et kummutataks artikli väited, et Kristi Nilov on «Kodutunde» suurim abisaaja, tema elamu juurde kuulub kahekorruseline koerakuut ning et ta on kahele töötajale jätnud töötasu maksmata. Lisaks peab Loigo ebaõigeteks faktiväideteks ja solvavateks väärtushinnanguteks neid artiklis kõlanud väiteid: Kristi Nilov on mürk, mis tapab kõik enda ümber; Kristi Nilov on kõige halvem inimene, keda ma tean.