Austria 8,9 miljonist elanikust on tänaseks täielikult vaktsineeritud ligi 68 protsenti. Riigijuhtide arvates on see number aga liialt väike ja just sel põhjusel plaanib Austria esimese riigina maailmas muuta koroonaviiruse vastu vaktsineerimise elanikele kohustuslikuks.