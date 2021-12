STRIPISÕDA ⟩ Jüngrid reetsid Justini? Skandaalne Austraalia täkk pettunult: nii palju siis headest semudest

Austraalia strippar Justin McNairn kutsus aasta algul kokku Maarjamaa helgemad pojad, et vallutada kohalik meelelahutusturg. Suhteskandaali järel Eestimaa tolmu jalgelt pühkinud Justin väidab aga nüüd, et üks tema õpipoistest on rikkunud lepingut ning üritab nüüd omal käel tippstrippari kohta üle võtta. Justini «mantlipärija» Rasmus Klaos ei soovi kommenteerida, kas süüdistused käivad tema pihta.