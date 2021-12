GALERII ⟩ Saksa DJ ATB küttis Tallinna Helitehase kuumaks!

Saksa elektroonilise tantsumuusika DJ ATB on teinud muusikaäris kahekümne aasta jooksul muljetavaldavat karjääri. Esimese singliga «9 PM (Till You Come)» jõudis ta kohe Briti singlitabeli esikohale. Sealt jätkus edu, mis tõstis artisti maailma parimate DJ-de hulka.