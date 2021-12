Hiljuti ütles Ott Raadio 2-le antud intervjuus, et tegu on vokaalselt ühe raskema lauluga, mis ta laulnud on. Kas mehel ka pabin sees on poolfinaali osas, kus tuleb lugu laivis esitada? Pabinat otseselt sees pole, kuid laulja nendib, et laul on tõepoolest vokaalselt keeruline ning enda jaoks on ta ka lati kõrgele seadnud. «Kui teha kõvasti tööd ja näha vaeva, siis see lugu peaks laivis ka õnnestuma.»