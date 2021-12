Mitmed eurofännid võrdlesid sotsiaalmeedias Elysa lugu mõne Küprose või Kreeka eurolooga. «Näen endas, et mul on kaks poolt, mis on väga tugevad. Üks on ballaadide tegemine ja laulmine ja teine pool on selline, kes tahab ennast tantsides välja elada ja teha sellist energilist muusikat,» ütleb Elysa, kes üldse võrdlusi Lõuna-Euroopa eurolauludega absoluutselt pahaks ei pane.