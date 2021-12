VIDEO ⟩ Head lapsed kasvavad pitsaga! «Nukitsamehe» räpiversioon sai Olav Ehala heakskiidu

Räpiloo teksti kirjutasid Joel Juht ja Culpas koos ning tänapäeva head lapsed kasvavad räpiversioonis hoopis pitsaga. «Eelkõige soovitame sellesse sõnade mängu huumoriga suhtuda, aga kui sõnumit otsida, siis pisut iroonilises võtmes tahame öelda, et tänapäeva «hea laps» on pahatihti vanematele mugav laps ehk laps, kes ei sega. Sööb, mis kätte saab ja istub vaikselt telefoniga oma toas. Nii ei peaks see olema,» ütleb Joel Juht.

Culpase sõnul oli Joel Juhtiga räppimine põnevaks väljakutseks. «Idee ja loo vibe ning rütm tulid Joelilt ja mina aitasin tema visiooni muusikaliselt ellu viia. Kuna ma ei ole enne sellist remake stiilis instrumentaale teinud, siis oli värskendav midagi uut katsetada,» rääkis Culpas.

«Nukitsa» kirjutamise idee tekkis Juhtil vanu fotosid lapates ja endast 34 aastat tagasi tehtud Nukitsamehe kostüümiga pilti silmates. Selle foto leiab vastvalminud räpipala tiitli kujunduselt. «Olin lapsena ise paras nukitsamees ja hakkasin mõtlema tänapäeva nukitsate peale, kelle sarvi maailm maha viilida tahab. Nii tekkis mõte «Vitsalaulust» räpiversioon teha,» kirjeldas Joel Juht loo idee sündi.

Mõlema autori sõnul on teksti läbivaks teemaks kriitika kriitika pihta, mis ei ole konstruktiivne. «Räpime nii enda kogemusest, kui ka sellest, mida näeme enda ümber. Palju on hukkamõistmist ja vähem mõistmist,» arutles Juht. Culpas lisab, et õelutsemist, koledasti ütlemist ja kadedust on internetis igal pool ja neid sarvi juba naljalt maha ei viili.

Uus lugu ilmub koos muusikavideoga, kus tantsivad Joel Juhti tänavatantsustuudio JJ-Street tantsijad. Juht tõdeb, et enam kui 20 aastat kestnud töö noortega on näidanud, et ühtegi «Nukitsameest» ei tohi hukka mõista ja kritiseerida, sest lapsed peegeldavad vaid enda kogemusi ja vajavad pigem hoolt ning tähelepanu.

Koostöö pole meestele uus, selle aasta kevadel valmis neil esimene ühine räpilugu «Meeldib, ei meeldi», mis jõudis Tik Tokis 750 000 vaatamiseni.