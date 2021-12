KLÕPSUD ⟩ Uhkel missivõistlusel Eestit esindav Karolin jagas pilte basseinipeost

Tartus sündinud 25-aastane Karolin Kippasto on praegu Puerto Ricos, kus esindab kodumaad Miss Worldi iludusvõistlusel.

Juba novembris iludusvõistluse tõttu Kariibi mere saarele sõitnud Karolin on nädalate jooksul Instagrami postitanud ohtralt pilte. Hiljuti jagas ta kahte klõpsu basseinipeost, mis toimus Miss Worldi raames.

Miss Worldi iludusvõistlus algas juba 21. novembril ning kestab pea neli nädalat. Finaalõhtu toimub 16. detsembril. See on 70. Miss Worldi võistlus, mis pidi esialgu toimuma 2020. aastal, kuid lükati koroonaviiruse pandeemia tõttu tänavusse aastasse.

Eesti on tänu Karolinile Miss Worldil esindatud pärast 14-aastast pausi. «Ma olen väga tänulik, et saan minna niivõrd suurele missivõistlusele. Kindlasti saan sealt eluks ajaks meeldejääva kogemuse. Olles laval 120 erinevast riigist võistlejatega, on kindlasti võimas tunne,» tunnistas Karolin Elu24-le novembris.