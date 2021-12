Viis aastat tagasi eestlaste südamed võitnud Ariadne (23) on tagasi Eesti Laulul! Tänavusse võistlusloosse «Shouldn't Be Friends» on panuse andnud ka lauljatari kihlatu Martti Hallik. Ariadne kirjeldas Elu24-le, millest tema lugu räägib, ja avaldas, kas Marttiga tekkis stuudios ka erimeelsusi.