GALERII ⟩ Vaata, kes tulid Sõpruse kinno vaatama Uku Kuudi elust vändatud filmi

Kuudist rääkiva dokumentaalfilmi autor on Ivar Murd. Ehkki film linastus esimest korda PÖFFi raames, toimus neljapäeval siiski pidulik esilinastus Sõpruse kinos.

Kaasahaarav portreefilm varalahkunud muusikust ja tema kaasajast on eriline muu hulgas seetõttu, et on filmitud 8-millimeetrisele filmilindile.