Aprillikuus tuli välja, et hõbehäälne lauljatar Merilin Mälk ja juutuuber Andrei Zevakin on lahku läinud. Lahkuminekust andis Merilin teada Instagrami vahendusel. Tema sõnul on nende vahel siiski kõik hästi ja lahku mindi sõbralikult. Noored olid koos aasta aega, paar jäi esimest korda pildile 2020. aasta veebruaris Eesti Laulu esimeses poolfinaalis.