ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Vladimir Putin on tegelikult põlisukrainlane

Jaak Prozes, kes on aastakümneid keskendunud soomeugri rahvastele, ilmutas mõned aastad tagasi laheda raamatu pealkirjaga "Kas Putin oli vepslane?" Raamatus on miniatuurid ekspeditsioonidelt ja rännakutelt Venemaa sügavustesse, mis – kui olla ajalooliselt täpne – on ju tegelikult vana soomeugrilaste ala.

Ühes loos esineb ka hüpotees Vladimir Putini soomeugri, täpsemalt vepsa juurte kohta. Täiesti kobe teooria on, vepslaste rahvakild asub Putini kodulinna Piiteri kõrval, tõestus läheb veelgi kaugemale ning ega väitele vastu vaielda ei saa – nii kaua kui keegi Putinisse puurauku ei tee ning tema geene ei uuri.

Ka oskab Vene president eesti keelt, ühel pressikonverentsil kraaksatas ta lõbusalt "Tere-tere, vana kere!"

Kindlasti ei oleks aga Putin vaimustuses, kui keegi hakkaks pajatama, et ta on mingi tšuhnaa; veel enam ei meeldi talle, kui jälle kord käiakse välja mõte, et Venemaa territoorium laiutab seal, kus on aastatuhandeid elanud soomeugrilased – rahvuste liikumise käigus on soomeugrilased lihtsalt kõrvale tõrjunud või peaaegu välja suretanud.

Küll aga meeldib talle mõte, et pole mingeid soomeugrilasi ega ukrainlasi, on venemaalased ning muidugi pole olemas ka Ukrainat. Viimasel juhul ehk väike-Vene. Aga ukrainlased? Unustage ära, omas vene murrakus pläägutavad hohollid, teritooriumil, kus tegelikult asuvad põlised vene alad.

Venemaa jälestamisväärne agresiivsus oma naabrite vastu kannab endas sajanditevanust ajalugu, see vastandumine muu maailmaga on puhas paranoia – see kätkeb endas mantrat, et kogu maakera, olgu ta lapik või ümar, tahab Venemaad rünnata, samas kui Venemaa soovib vaid muud maailma päästa.

Mõnikord on sel Vene riiklikul hirmul ka põhjuseid leidunud: Euroopast on Venemaale tungitud küll, seda tegi kunagi Poola-Leedu suurvürstiriik, tegid rootslased, kätt proovisid ka Napoleon ja Hitler. Ent maailma ajaloos pole sihukene sõjaline sahkerdamine mingi erand, Venemaa pole iial kujutanud ennast mingit eraldiseisvat eesmärki, mida anastada.

Putini ning prantslaste hulluvõitu tädi Le Penni jutt sellest, et Ukraina kuulub "Vene mõjusfääri", on demokraatlikust seisukohast vaadates muidugi täielik sonimine. Ukrainlased võiks sama Venemaa kohta öelda.

Tim Marshall pajatab raamatus "Geograafia vangid", et Venemaa paranoia pärineb puhtakujuliselt geograafiast; kui sealt vaadatakse Euroopa suunal, nähakse üht ohtu: looduslikku kaitsetakistust "vaenlase vastu" suurte vete või kõrgete mägede näol ei leidu, Venemaa läänepiiril laiutab kesk-Euroopa madalik, mingi vastik Poola, Valgevene, Baltimaad ka Ukraina jne, kustkaudu saab otse Moskvasse marssida.