OTSEÜLEKANNE ⟩ Eestlased teevad täna Tallinna sadamas kindlaks, kumb sugupool on kõvem talisupleja

MTÜ Uju Talvel korraldatud Iceswimi festival on ainulaadne üritus maailmas, mis toob kokku ja ühendab talvise supluse harrastajad üle Eesti ja ka välismaalt. Tänavusel kolmepäevasel üritusel saavad kõik talisupluse harrastajad nautida jäist vett, sauna, sõpruskonda ja festivalimelu.

Sel aastal on plaanis püstitada maailmarekord pikimas teateujumises, kus võistlevad omavahel naised ja mehed. Start antakse veidi peale viit kõigile samal ajal ning ujumine kestab kahel real, kuni ujujaid jätkub. Osaleda saab igaüks, kes suudab ilma kõrvalise abita ujuda 25 meetrit.

Maailmarekordi püstitamisest teeb Elu24 otseülekande, mis kestab seni, kuni kõige viimane taliujuja on oma vahetuse lõpetanud.

Ürituse üks korraldajatest Aivar Tugedam kinnitas, et need, kes soovivad rekordisse panustada, saavad selleks kindlasti võimaluse. «Rekordi ujumisele, nagu ka eelmisel aastal, on võimalik ka samal päeval tulla ja ennast kirja panna,» ütles Tugedam Elu24-le.