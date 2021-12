PILDID JA VIDEO ⟩ Saksamaal kahtlustatakse, et võltsitud koroonapass tõi kaasa mõrvad ja enesetapu

Prokurör Gernot Bantleoni sõnul kahtlustatakse, et mees võltsis koroonapassi ning kartis, et jäi vahele ja kaotab perekonna, teatab reuters.com.

Prokurör lisas, et naise tööandaja sai võltsitud koroonapassist teada, mistõttu paar arvas, et politsei vahistab nad ja lapsed võetakse neilt ära.

Kohalikud on toonud maja juurde, kus kaotas elu ka kolm last, mänguasju, lilli ja küünlaid nende mälestamiseks.

Saksamaal on koroona neljas laine ja koroonapiiranguid on karmistatud. Alates novembrist peavad seal kõik töötavad inimesed tõendama, et nad on vaktsineeritud, koroona läbi põdenud või nende test on negatiivne.