Täna liigub Päike ühenduses meie Linnutee galaktika keskmega, astroloogilises kaardis tähistab seda punkt nimega Galaktika Keskpunkt. See «värav» on avatud ka mõned päevad enne ja pärast.

Galaktika Keskpunkti kasutades lähtutakse selle asendist troopilise sodiaagisüsteemi väljas, võtmata arvesse selle täppisteadusesse puutuvaid peensusi, mis siinkohal pole vajalikud.

Kuna see piirkond omab tohutut gravitatsiooni, usutakse, et seal asub must auk, mida peetakse umbes 4 miljoni Päikese suuruseks. Lisaks eraldub sealt ilmaruumi kiirguseid, mis jõuavad mingil määral ka meieni. Kui Päikese aktiivsus on madal ja Maa magnetväli nõrgem, jõuavad need kiirgused Maa energiavälja paremini.