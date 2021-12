PILDID ⟩ Väljateenitud puhkus: Joel Ostrat naudib perega luksuslikku Dubaid

Telekokk jagas ühismeedias toredaid pilte endast Dubais asuva Park Hyatti hotelli basseini ääres. Tegemist on üle maailma tuntud luksushotellide ketiga, mille tubade hinnad algavad Dubais umbes 600 eurost, kuid öö eest suures ja veelgi mugavamas sviidis küsib hotell ei rohkem ega vähem kui 5000 eurot.

Ostrat kirjutab Instagrami tehtud postituses, et tegemist on väljateenitud puhkusega. Arvestades seda, kui mitmel rindel mees korraga töötab, siis on ta ühe korraliku puhkuse tõepoolest igati ära teeninud!