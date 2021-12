«Saate formaadi mõttes olid minu jaoks võitjad Jaan ja Mari-Liis,» sõnas Zevakin, ehkki tunnistas, et tänu Sandri ja Liina pidevatele draamadele oli saadet põnevam jälgida. «Ma arvan, et mõlemad väärisid seda ja tore, et Sanka ja Liina said selle,» lisas 25-aastane juutuuber.

Zevakinil jagus kiitust ka saate tegijatele. «Ma jään oma sõnade juurde, et see oli väga viisakalt tehtud, inimesed ei läinud labaseks. Lõppude lõpuks mõned tahavad seda labasust, aga antud saate puhul see just toimis, et see oli veidi rahulikum,» sõnas juutuuber.