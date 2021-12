Mõni aeg tagasi potsatas «Kuuuurija» postkasti mitmeid kirju, kus inimesed olid hämmingus, kuidas sai Valga aasta isa nominent olla kriminaalkorras karistatud isik. Ühe kirja sisu oli järgnev: «Ilmselt juba teate, et tänases Lõuna-Eesti Postimehes on pilt, kus Monika on fotol koos aasta isa ja inimesetapja Erki Saagiga!»