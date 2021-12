OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Kes võidab 10 000 eurot? Täna selgub «Armastuse maleva» parim paar

Finaalis on alles kolm paari. Angela ja Rauno ning Mari-Liisi ja Jaani kõrvale tekkis ootamatu kolmas paar. Algusest peale nagu kass ja koer üksteise kõri kallal olnud Liina ja Sander näitasid, et vihkamisest armastuseni on vaid üks lühike samm.