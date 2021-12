TEENITUD PUHKUS ⟩ Anett Kontaveit naudib täiel rinnal alanud sünnipäevakuud

Eesti tennise esireket Anett Kontaveit (25) naudib välja teenitud puhkust ning ka tema otsustas koos lähedaste ja sõpradega lumises Tallinnas lõbutseda. Sportlane jagas rõõmsaid hetki ka sotsiaalmeedia vahendusel. «Tallinn on praegu tõeline talvevõlumaa!» lisas ta Instagrami postitatud fotode ja videote juurde. Kaunilt käredat talveilma nautis Kontaveidiga koos ka tema parim sõbranna, saatejuht Keili Sükijainen .

Kuid detsember on ühtlasi Eesti esireketi sünnipäevakuu. Kontaveit on jõululaps, kes on sündinud täpselt 24. detsembril. Tähistamine sai alguse juba mõne päeva eest, kui tennisist pani sõprade seltskonnas püsti jõulupuu ning tegi selle aasta esimesed katsetused jõuluroogade valmistamisel.