20 aastat tagasi eestlaste südamed looga «Runaway» võitnud rootslanna Anna Sahlene on tagasi Eesti Laulul! Laupäeval toimunud veerandfinaalis sai ta tänu publikule viie parima sekka. See tegi Sahlene'i muidugi väga õnnelikuks, sest koroonaviirust põdenud laulja jaoks on viimased kaks aastat olnud rasked.