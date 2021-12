VIDEO ⟩ Margus Vaher täitis noore laulja unistuse: väiksena kuulasin teda, nüüd laulan temaga

19-aastane lauljatar tunnistab Elu24-le, et on Margus Vaherit lapsest peale fännanud. «Kui hakkasin muusikat tegema, siis kohtusime juhuslikult üritustel ja hakkasime suhtlema. Ükskord läksime isegi kohvikusse laulma, aga see jäi sinnapaika,» meenutab Laura-Ly, et koostöö oli tegelikult juba paar aastat tagasi soolas.